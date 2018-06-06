البرتغالي كليبر بيبي يقترب من أحد أندية المملكة

نواف السالم(صدى):

يقترب المدافع البرتغالي الدولي كليبر بيبي، لاعب نادي بشكتاش التركي حاليًا، وريال مدريد سابقًا، من الانضمام لأحد أندية المملكة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء ذلك وفقًا لما أوردته وسائل إعلام تركية، حيث كشفت أن ” بيبي ” تلقى عرضًا من أحد الأندية بالمملكة، ولكنها لم تفصح عن هوية هذا النادي.

تجدر الإشارة، إلى أن المدافع البرتغالي الدولي كليبر بيبي، صاحب الـ 35 عامًا، تم اختياره ضمن قائمة منتخب بلاده الرسمية لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وكان اللاعب قد انتقل من ريال مدريد إلى بشكتاش التركي خلال الصيف الماضي.