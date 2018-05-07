الاشتباه في اعتناق المتورطين في حادث ” المجاردة ” للمنهج التكفيري

علي القحطاني (صدى):

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، فيما يتعلق بحادث المجاردة الأليم الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية ، إنه يشتبه في اعتناق المتورطين بالحادث للمنهج التكفيري.

وأوضح التركي في حديثه لقناة ” السعودية الأولى ” أنه لايمكن الجزم باعتناقهم المنهج التكفيري ،قبل الانتهاء من التحقيقات ،والتي ستعلن فور انتهاء نتائجها.

وأضاف : ” المواطنين والمقيمين يقدمون دور كبير بما يوفرون من معلومات للجهات الأمنية عن كل ما يتوفر لديهم، إذ ساهم ذلك في السابق في إحباط جرائم إرهابية كثيرة خلال الثلاث السنوات الماضية، وأيضا كان له دور في ما تحقق من نتائج في ضبط هذه الجريمة والمتورطين فيها “.

يذكر أن أربعة من رجال الأمن قد استشهدوا أثناء أداء عملهم في نقطة تفتيش أمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق، في منطقة عسير، بعد تعرضهم لإطلاق نار من مصدر مجهول ، وتمكن رجال الأمن من القبض على شخصين من المتورطين.

وتم رصد وجود المطلوب للجهات الأمنية خالد محمد علي الشهري، في منزل ذويه بقرية الوهدة في محافظة النماص، وذلك عند الساعة التاسعة من مساء يوم السبت ،وعند محاصرته وتوجيه النداءات له بتسليم نفسه رفض الاستجابة وهاجم رجال الأمن بسلاح أبيض كان بحوزته فتم التعامل معه مما نتج عنه إصابته ووفاته بعد نقله للمستشفى.

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