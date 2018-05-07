متحدث وزارة الداخلية: وفاة المطلوب للجهات الأمنية خالد محمد علي الشهري

واس(صدى):

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه الحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 3 / 8 / 1439هـ، عن استشهاد أربعة من رجال الأمن ” تغمدهم الله بواسع رحمته” أثناء أداء عملهم في نقطة تفتيش أمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق، في منطقة عسير، بعد تعرضهم لإطلاق نار من مصدر مجهول ، وتمكن رجال الأمن من القبض على شخصين من المتورطين في هذه العملية الاجرامية ، ومقتل شريكهم الثالث بعد تبادل إطلاق النار معه أثناء محاولته الفرار، ونتيجة للمتابعة وتعقب العناصر المتورطة في تلك الجريمة النكراء فقد تم بتوفيق الله، رصد وجود المطلوب للجهات الأمنية / خالد محمد علي الشهري (سعودي الجنسية) في منزل ذويه بقرية الوهدة في محافظة النماص، وذلك عند الساعة التاسعة من مساء يوم السبت 19 / 8 / 1439 هـ ، وعند محاصرته وتوجيه النداءات له بتسليم نفسه رفض الاستجابة وهاجم رجال الأمن بسلاح أبيض كان بحوزته فتم التعامل معه وفق مقتضيات الموقف و تحييد خطره مما نتج عنه إصابته ووفاته بعد نقله للمستشفى.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أن رجال الأمن سيقفون بقوة وحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن، ولن تثنيهم جرائم أيدي الغدر والخيانة عن تأدية واجباتهم في حفظ الأمن واستتبابه بل تزيدهم اصراراً على بذل الغالي والنفيس، في التصدي لمثل تلك الأعمال الدنيئة والمتورطين فيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ).