بالصور.. مطلوب قضية ” المجاردة ” يهلك على ايدي رجال الأمن بالنماص

محمد بن طحيطح(صدى):

نجحت الأجهزة الأمنية بعسير، اليوم السبت، في الإطاحة بأحد المتورطين في قضية المجاردة.

وعلمت ” صدى ” إن الأجهزة الأمنية حاصرت أحد المطلوبين الذي يدعى خالد الرياعي، أخ القاتل بندر الرياعي، الذي بدأ في إطلاق النار باتجاه رجال الأمن؛ مما دفعهم للرد عليه بإطلاق النار بالمثل.

و تعرض المتهم للإصابة ونقل لمستشفى النماص لتلقي العلاج، بينما أفادت أنباء لم تؤكد بعد عن وفاته.

وحتى الأن لم يصدر بيان رسمي من الجهات المعنية حول القبض على المتورط في قضية المجاردة.

يجدر الإشارة إلى أن بندر الرياعي هو أحد المتورطين في حادث المجاردة الإرهابي والذي قتل في الحادث الذي راح ضحيته 3 من رجال الأمن بالمجاردة.