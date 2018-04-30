تعليق كوميدي من محمد صلاح بعد انتهاء أزمته

نواف السالم(صدى):

علق اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على انتهاء أزمته مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بطريقة كوميدية، قائلا : ” أنا بس صعبان عليا الهاشتاج ” في إشارة إلى الوسم الذي تم تدشينه من قبل رواد موقع “تويتر” بعنوان ” أدعم محمد صلاح “.

وكانت الأزمة بسبب تضارب الحقوق الإعلانية والتسويقية لصلاح، مع مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم، في ظل اتهام اللاعب ووكيل أعماله باستغلال صورته في إعلانات دون إذنه.

وشن محمد صلاح، هجوما عنيفا على اتحاد الكرة أمس الأحد، معربا عن انزعاجه من أزمته مع مسئولي اتحاد الكرة، وعدم تدخل المسئولين لحل تلك الأزمة.

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