وزير الرياضة المصري يتدخل لحل أزمة صلاح قبل المونديال
وعد وزير الشباب والرياضة المصري ، المهندس خالد عبدالعزيز ، بأن يتدخل لحل أزمة نجم ليفربول ومنتخب الفراعنة ، محمد صلاح ، مع الاتحاد المصري لكرة القدم .
وقال ” عبد العزيز ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : سنتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة . خاصة وأن منتخب مصر يستعد للمشاركة في المونديال .
وتابع قائلًا ” بالإضافة إلي أن محمد صلاح نموذج للشباب المصري محب ومخلص لوطنه ويمثل بلده في أوروبا خير تمثيل. تحيا مصر ” .
نوير[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 60 دقيقة
نعم عين العقل يجب حل الازمة في اسرع وقت