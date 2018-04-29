وزير الرياضة المصري يتدخل لحل أزمة صلاح قبل المونديال

ماجد محمد(صدى):

وعد وزير الشباب والرياضة المصري ، المهندس خالد عبدالعزيز ، بأن يتدخل لحل أزمة نجم ليفربول ومنتخب الفراعنة ، محمد صلاح ، مع الاتحاد المصري لكرة القدم .

وقال ” عبد العزيز ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : سنتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة . خاصة وأن منتخب مصر يستعد للمشاركة في المونديال .

وتابع قائلًا ” بالإضافة إلي أن محمد صلاح نموذج للشباب المصري محب ومخلص لوطنه ويمثل بلده في أوروبا خير تمثيل. تحيا مصر ” .