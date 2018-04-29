هنيدي يدعم محمد صلاح في أزمته مع الاتحاد المصري للكرة

ماجد محمد(صدى):

حرص الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي ، على إبراز دعمه لنجم ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح ، في ظل أزمته المشتعلة مع الاتحاد المصري لكرة القدم .

وقال ” هنيدي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ردًا على تعليق ” صلاح ” الغاضب من معاملة الاتحاد ” مش هتحتاج تدور كتير عشان تعرف ان صلاح من اكتر مصريين عندها انتماء وحب لبلدها .. عشان كدة اتمنى اننا ماكنش سبب في ضغط عليه في فترة من اهم فترات حياته والمشاكل تتحل باسرع وقت ” .

وأطلق النجم الكوميدي ، هاشتاقًا عبر حسابه على ” تويتر باسم ” ادعم محمد صلاح ” .