هنيدي يدعم محمد صلاح في أزمته مع الاتحاد المصري للكرة
حرص الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي ، على إبراز دعمه لنجم ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح ، في ظل أزمته المشتعلة مع الاتحاد المصري لكرة القدم .
وقال ” هنيدي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ردًا على تعليق ” صلاح ” الغاضب من معاملة الاتحاد ” مش هتحتاج تدور كتير عشان تعرف ان صلاح من اكتر مصريين عندها انتماء وحب لبلدها .. عشان كدة اتمنى اننا ماكنش سبب في ضغط عليه في فترة من اهم فترات حياته والمشاكل تتحل باسرع وقت ” .
وأطلق النجم الكوميدي ، هاشتاقًا عبر حسابه على ” تويتر باسم ” ادعم محمد صلاح ” .
عبدالله[ عدد التعليقات: 697 ] نشر منذ 23 دقيقة
الرجل طلبه واضح: طلب ان يتم ازالة صورته من الطائره الخاصه للمنتخب.
وهذا من حقه كلاعب محترف ملتزم بعقد مع شركات اعلانات هي وحدها من يحق لها استخدام اسمه وصورته للاعلانات.