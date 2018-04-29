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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

بالصور.. محافظ جدة يقف على حريق المركز التجاري وتطورات جديدة

بالصور.. محافظ جدة يقف على حريق المركز التجاري وتطورات جديدة
نايف السالم(صدى):

حرص محافظ جدة ، سمو الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ، على الوقوف على واقعة الحريق الذي قضى على مركز حمادة التجاري بحي الحمراء غرب جدة .

وطالب سموه من رجال الدفاع المدني ، بذل المزيد من الجهد لاحتواء الحريق وتحجيمه ، مقدمًا لهم الشكر على ما بذلوه وعلى سرعة تجاوبهم مع الموقف .

ويأتي هذا في الوقت ، الذي نجحت فيه فرق الدفاع المدني في السيطرة على 80% من الحريق الذي شمل كامل أجزاء السوق ، بالإضافة إلى إنقاذ جميع العاملين وإصابة عدد محدود من بينهم باختناقات بسيطة تمت معالجتها .

وفي السياق نفسه ، أفادت إمارة منطقة مكة المكرمة ، بأنه لازيال أحد الأشخاص مفقودًا داخل السوق، وجاري العمل على إخماد كامل الحريق للوصول إليه .

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 996 ] نشر منذ 3 ساعات

يا خراشييييي… ماكانش يومك يا حمااااادة…
جات الحزينه تفرح ما لأتش ليها ماااااطرح…

[ عدد التعليقات: 1855 ] نشر منذ 3 ساعات

إذا السوق مافيه نظام مكافحة الحريق تكون مسؤولية الدفاع المدني والبلديه.

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات

بزر بن فسفاس إلهي رب العرش العظيم خالق العالمين يجيك يوم كل الناس تشمت فيك وتلقى أول الشماتة وأكبرها من أهلك وعيالك واللي حواليك اللهم آمين قادر يا كريم!

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