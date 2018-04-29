بالصور.. محافظ جدة يقف على حريق المركز التجاري وتطورات جديدة

نايف السالم(صدى):

حرص محافظ جدة ، سمو الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ، على الوقوف على واقعة الحريق الذي قضى على مركز حمادة التجاري بحي الحمراء غرب جدة .

وطالب سموه من رجال الدفاع المدني ، بذل المزيد من الجهد لاحتواء الحريق وتحجيمه ، مقدمًا لهم الشكر على ما بذلوه وعلى سرعة تجاوبهم مع الموقف .

ويأتي هذا في الوقت ، الذي نجحت فيه فرق الدفاع المدني في السيطرة على 80% من الحريق الذي شمل كامل أجزاء السوق ، بالإضافة إلى إنقاذ جميع العاملين وإصابة عدد محدود من بينهم باختناقات بسيطة تمت معالجتها .

وفي السياق نفسه ، أفادت إمارة منطقة مكة المكرمة ، بأنه لازيال أحد الأشخاص مفقودًا داخل السوق، وجاري العمل على إخماد كامل الحريق للوصول إليه .

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