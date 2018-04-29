الدفاع المدني: السيطرة على 60% من حريق سوق جدة التجاري

نايف السالم(صدى):

لازالت فرق الأطفاء والدفاع المدني، تواصل جهودها؛ لإطفاء الحريق الذي اندلع في أحد الأسواق التجارية بجدة.

وأكدت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، على أنه حتى الأن لا توجد إصابات بشرية، وتم السيطرة على 60% من الحريق.

يجدر الإشارة إلى أن الحريق اندلع تقريبًا منذ ساعتين، وتم الدفع بـ 19 فرقة إطفاء وإنقاذ، للسيطرة على الحريق الضخم الذي نشب في حي الحمرا و اندلع في مركز حمادة التجاري، الذي تصل مساحته لـ 9000 متر.

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