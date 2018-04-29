بدء إخلاء المساكن مع استمرار حريق جدة.. وفرق الإطفاء تباشر

نايف السالم(صدى):

تباشر 19 فرقة إطفاء وإنقاذ، الحرق الضخم الذي نشب في حي الحمرا في محافظة جدة، والذي اندلع في مركز حمادة التجاري.

والتهمت النيران، كامل المركز الذي تصل مساحته لـ 9000 متر، وتعمل الفرق على احتواء الحريق وعدم انتقاله إلى المساكن المجاورة.

وأفادت مصادر، بأنه يجري حالياً عمليات إخلاء المساكن المجاورة، في ظل استمرار الحريق.

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