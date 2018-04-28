تفاصيل جديدة في قضية ناحر بناته بمكة تكشفها خالتهم

نايف السالم(صدى):

كشفت خالة البنات الثلاث المنحورات على يد أبيهم في مكة المكرمة، حقيقة الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا بشأن هوية الأم، وكونها لا تمتلك هوية وإقامة نظامية، نافية صحة هذه المعلومات.

حيث أوضحت خالة البنات، أن والدة البنات الثلاث لديها إقامة نظامية بالمملكة، لافتة إلى أن عقد زواجها موثّق بشرطة الرياض.

وأشارت السيدة، إلى أن الجهات الأمنية، كانت قد استدعت والدة البنات المنحورات لسماع أقوالها حول الحادث، وذلك لمرة واحدة فقط.

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