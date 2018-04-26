ناحر بناته بمكة يمثل جريمته في موقع الحادث

نايف السالم(صدى):

قام الأب ناحر بناته في مكة، بتمثيل جريمته، بموقع الحادثة في حي الروضة؛ بعد اعترافه بجريمته.

وكان الجاني أوضح أن السبب الذي دفعه لقتل بناته الثلاث هو تناوله الحبوب المخدرة قبل تنفيذ جريمته، الأحد الماضي.

وروى المتهم تفاصيل زواجه؛ حيث قال إنه عقد قرانه على زوجته التي تدعى ” فاطمة ” ، في مسجد بشارع المنصور، قبل سنوات، ولم يكن بشكل نظامي، لافتًا إلى أن بناته المنحورات لم يتم إضافتهن لسجل الأسرة المتبع وفق الأحوال المدنية.

و أحالت النيابة العامة كامل أوراق القضية إلى المحكمة الجزائية؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحكم الاختصاص.