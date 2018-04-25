السبب الحقيقي الذي دفع ” ناحر بناته ” لارتكاب جريمته

نايف السالم(صدى):

اعترف ناحر بناته الثلاث بحي الملاوي في منطقة مكة المكرمة، خلال التحقيقات التي تجرى بشأن الواقعة، بالسبب الحقيقي وراء ارتكابه لجريمته الشنعاء، حيث قال أنه قتل أولاده ” ليستريح ” ، وذلك بسبب عدم امتلاك بناته لهوية وطنية، نتيجة زواجه بطريقة غير نظامية من” إفريقية ” .

جاء ذلك وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة، حيث أكدت أنه بالإضافة لذلك، ذكر المتهم أنه قد حاول الانتحار بعد جريمته، وذلك بالقفز من أعلى كوبري حي الروضة، قبل أن تلقي الجهات الأمنية القبض عليه.

فيما أشارت المصادر، إلى أن الجاني قد اعترف بجريمته دون تردد، في حين كان يبكي طوال الوقت من هول الصدمة، فضلًا عن تعرضه لنوبات هيستيرية، التي جعلته يطلق بعض العبارات مثل: ” أنا لم أذبح بناتي ” .

جدير بالذكر، أنه قد صدر بيانًا من شرطة مكة المكرمة، أول أمس، كشفت فيه ملابسات جريمة نحر أب لبناته الثلاث البالغات من العمر6 سنوات، و4 سنوات، وسنتين، مؤكدة أنه قد تم القبض على الجاني – البالغ من العمر ٣٣ عامًا – الذي كان يتعاطى المخدرات.