عبدالرحمن بن مساعد يوجه رسالة قاسية لـ ” الجزيرة ” : انتظروا مآتم الحوثيين

نواف السالم(صدى):

علق رئيس نادي الهلال السابق عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الاثنين، على مقتل القيادي البارز صالح الصماد و20 من عناصر الحوثيين في غارة للتحالف العربي.

ووجه ” بن مساعد ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، رسالة إلى قناة الجزيرة القطرية باعتبارها لسان الحوثيين وإيران، مؤكدًا أن التحالف لن يتغاضى عن دماء الشعب اليمني وسيستمر في الثآر لهم، لذلك على الجزيرة أن تنتظر مآتم الحوثيين وليس الصماد فقط.

كما سخر من تغطية قناة الجزيرة لواقعة طائرة ” الدرون ” بحي الخزامى، واصفًا إياها بالتهويل والكذب، قائلًا ” أنصح الجزيرة بعدم فتح سرادق العزاء للصماد والإنتظار فمآتم أعداءنا وأعداء الشعب اليمني من أذناب إيران الحوثيين ستتوالى .. استمروا في تغطية الهجوم الكبير الهائل الضخم الذي لا مثيل له في التاريخ من طائرة الدرون التي دمرت الرياض وضواحيها قبل يومين! ” .

يُذكر أن مليشيا الحوثي الإيرانية اعترفت، اليوم الاثنين، بمقتل القائد الأعلى لقوات المليشيا العسكريةصالح الصماد في غارة للتحالف العربي يوم الخميس الماضي.

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