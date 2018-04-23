مليشيا الحوثي تعترف بمقتل رجلها الثاني في قائمة الإرهابيين بغارة للتحالف

فهمي محمد(صدى):

اعترفت مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الاثنين، بمقتل القيادي البارز صالح الصماد في غارة للتحالف العربي على الأراضي اليمنية.

وأعلنت المليشيا الإرهابية أن القيادي الصماد قُتل في إحدى غارات التحالف العربي لدعم الشرعية يوم الخميس الماضي، أي قبل 4 أيام.

يُذكر أن صالح الصماد هو المطلوب رقم 2 في قائمة الـ40 إرهابيًا حوثيًا المطلوبين للتحالف العربي، وكان القائد الأعلى لقوات المليشيا العسكرية و يترأس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الذي شكله الحوثيين.