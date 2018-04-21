سفارة المملكة في مدريد تعلق على قضية المفقود ” عمر المطيري “

مدريد(صدى):

أصدرت سفارة المملكة في مدريد بيان تعلق على قضية المواطن المفقود عمر سلمان المطيري.

وقالت السفارة في بيانها : الحاقا للبيان الصادر عن السفارة يوم أمس الجمعة بشأن نتائج التحقيقات التي أصدرها الحرس المدني الإسباني حول فقدان المواطن عمر بن سلمان المطيري ونقلت السفارة فيه خلاصة تقرير ما توصلت له الاجهزة المختصة الاسبانية والتي تم الافادة وتسليم نسخة منه لاشقاء المفقود في اقليم موريسيا

وأضافت السفارة أن المحامي المكلف من قبل السفارة قد اجتمع صباح اليوم السبت في برشلونة مع أشقاء المفقود، حيث أكدوا رغبتهم بقيام المحامي الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ماتضمنته نتائج التحقيقات بما فيها مراجعة إجراءات الأمن والسلامى في السفينة وقت الحادث.

وأكدت السفارة أنها ستقوم بمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة التي ستبدأ يوم الإثنين والتواصل مع عائلة المفقود وإحاطتهم بم يتم بصورة مستمرة.

كما اتصل سفير خادم الحرمين الشريفين بأشقاء المفقود وأبلغهما عن دعمه ومساندته التامة لهما وللإجراءات القانونية التي طلباها من المحامي المكلف وتأكيد وقوفه التام إلى جانبهما وأسرتهم في ظرفهما الأليم ،وستعمل السفارة كل ما في وسعها من جهد لمتابعة تلك القضية .

واختفى عمر المطيري، من على متن باخرة سياحية، خلال طريق عودتها إلى برشلونة، بعد رحلة بحرية، والتي امتدت لأسبوعين.

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