سفارة المملكة في مدريد: لا شبهة جنائية في وفاة المواطن ” المطيري “

مدريد(صدى):

كشفت سفارة المملكة في مدريد، عن عدم وجود شبهة جنائية في حادث وفاة المواطن عمر المطيري، وفقاً للتقرير الرسمي الصادر من الحرس المدني الإسباني.

وأوضح التقرير أن ” المطيري ” كان متأثراً وفي حالة بكاء قبل أن يلقي بنفسه من على ظهر السفينة، موضحة أن أشقاءه يتواجدون حالياً في برشلونة ويتلقون رعاية واهتمام من السفارة.

وأكدت السفارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها كلفت محام متخصص في برشلونة لمتابعة القضية بناء على رغبة أشقاء المفقود؛ لعدم قناعتهم بما توصل إليه التحقيق.

وكان المواطن المطيري قد سقط من على متن باخرة سياحية ” كروز ” في طريق عودتها إلى برشلونة في 4 أبريل الماضي، بعد قرب انتهاء رحلة بحرية مدتها أسبوعين من على بعد 30 ميلاً من سواحل مدينة كارتخينا جنوب شرق إسبانيا.

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