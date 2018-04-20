إختفاء طيار سعودي في إسبانيا وذويه على أمل العثور عليه

مدريد(صدى):

طالب ذوي طيار سعودي يدعى عمر سلمان المطيري، سفارة المملكة في أسبانيا بالبحث عنه، آملين في العثور عليه.

كان المطيري قد اختفى منذ الثالث من شهر أبريل الحالي، في رحلة سياحية بحرية، ويشتبه في سقوطه من على متن السفينة.

وأوضح ابن عم الطيار المختفي أنه في الثامن من أبريل تواصلت الشركة التي يعمل بها عمر مع أهله، وأخبروهم بغيابه وعدم قدرتهم على التواصل معه.

وأشار إلى أنه بعد البحث والتواصل مع السفاررة السعودية بإسبانيا وجدوا أغراض المختفي بالسفينة، لافتا إلى أنه هناك صمت غريب وعدم التفاعل مع الحادث ، قائلا : ” لاتعلمون شعور أسرته وهم متشبثين ببصيص من الأمل “.

وأكد أنه لا طلب لديهم سوى مساعدتهم في إيصال أصواتهم للمسؤولين ، وتكثيف فرق الإنقاذ للبحث عن عمر، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ قامت بالبحث لمدة 12 ساعة فقط.