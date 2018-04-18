النيابة توضح الإجراءات المتبعة بقضيتي ” معنفة أبها ” و ” الجثة المنسية “

أبها(صدى):

علق وكيل النيابة العامة، شلعان راجح الشلعان، على تداخل جهات عديدة في هذه القضية، وإثارتها في وسائل الإعلام، رغم أنها قضية جنائية، كما أوضح الإجراءات المتبعة في التعامل معها.

وفي هذا السياق، قال ” الشلعان ” : ” بعد ورودها للنيابة العامة، تعامل بما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية ” ، مشيرًا إلى أن القضية ما زالت في مرحلة إجراءات التحقيق، وذات طابع سري، وفقًا للمادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية.

وفي سياق آخر، علق ” الشلعان ” أيضًا على قضية ” الجثة المنسية ” بمحايل عسير، التي وجدت متوفاة، داخل سيارة في حجز المرور، قائلًا: ” الجهات المُشكلة تعد من جهات الاستدلال المختصة بالإجراءات الأولية، وبعد انتهاء أعمالها تحيل القضية، وفق الأدلة للنيابة العامة، التي تدرسها وتتثبت من استيفاء ما نص عليه النظام، ومن ثم تشرع بإجراءاتها المنصوص عليها ” .

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