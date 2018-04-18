النيابة توضح الإجراءات المتبعة بقضيتي ” معنفة أبها ” و ” الجثة المنسية “
علق وكيل النيابة العامة، شلعان راجح الشلعان، على تداخل جهات عديدة في هذه القضية، وإثارتها في وسائل الإعلام، رغم أنها قضية جنائية، كما أوضح الإجراءات المتبعة في التعامل معها.
وفي هذا السياق، قال ” الشلعان ” : ” بعد ورودها للنيابة العامة، تعامل بما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية ” ، مشيرًا إلى أن القضية ما زالت في مرحلة إجراءات التحقيق، وذات طابع سري، وفقًا للمادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية.
وفي سياق آخر، علق ” الشلعان ” أيضًا على قضية ” الجثة المنسية ” بمحايل عسير، التي وجدت متوفاة، داخل سيارة في حجز المرور، قائلًا: ” الجهات المُشكلة تعد من جهات الاستدلال المختصة بالإجراءات الأولية، وبعد انتهاء أعمالها تحيل القضية، وفق الأدلة للنيابة العامة، التي تدرسها وتتثبت من استيفاء ما نص عليه النظام، ومن ثم تشرع بإجراءاتها المنصوص عليها ” .
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طلال[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 1 ساعة
لا إله إلا الله
ماجد[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة
إن القلب ليحزن
برر[ عدد التعليقات: 842 ] نشر منذ 49 دقيقة
قرقر واجد
محمد سعد[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 37 دقيقة
يجب على النيابة العامه الضرب بعصا من حديد على من يستغلون مشاكل الناس الاسرية والخاصة لتحقيق اهداف وتوجهات جمعات معينة ، نشر قضايا اسرية خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي هو جرم بحد ذاته
الابهاوي[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 2 دقيقتين
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اقعد عندي وكل برتقال