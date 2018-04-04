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  3. بعد تداولها إعلاميا.. النيابة العامة تبدأ التحقيق بقضية ” معنفة أبها “

بعد تداولها إعلاميا.. النيابة العامة تبدأ التحقيق بقضية ” معنفة أبها “

بعد تداولها إعلاميا.. النيابة العامة تبدأ التحقيق بقضية ” معنفة أبها “
محمد بن طحيطح(صدى):

شرعت النيابة العامة، بالتحقيقات في قضية معنفة ” أبها ” ، التي تم تداولها إعلاميًا، خلال الأيام الماضية، والذي وثق صرخات السيدة، التي تم تعنيفها من قبل زوجها في أبها.

وفي هذا السياق، أوضحت إمارة عسير، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمنطقة عسير، في بيان مشترك، أنها باشرت مهامها ميدانيًا، واتخذت كافة الاجراءات النظامية، وأن الفحوصات والتقارير الطبية، أثبتت عدم تعرض السيدة للعنف.

كما أشارت إلى أنه لم يثبت لدى الجهات الأمنية، والحماية الاجتماعية تعرضها للعنف، في حين أن جميع ملابسات القضية، يتم متابعتها من قبل الجهات المختصة، بما فيها النيابة العامة، التي تتولى حاليا التحقيق، وسيعلن في وقت لاحق ما يتم التوصل إليه بكل شفافية .

 

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة

يالله على ها الحكاية

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

والله ها الحكاية تبي الكبار

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يحل ها الحكاية

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