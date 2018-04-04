مفاجأة جديدة في قضية ” معنفة أبها ” بالكشف عن هوية الزوج
تسببت التصريحات المتناقضة في قضية ” معنفة أبها ” في إصرار على فتح تحقيق موسع في القضية التي تحولت من حق خاص إلى حق عام، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين حال ثبت أن هناك تعنيف أو تجاوزات في نتائج التحقيقات الأولية التي خرجت لوسائل الإعلام.
وفجر مصدر مفاجأة جديدة بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية بأن أقارب للمعنفة رفضوا كليا ما جاء في بيانات الوزارة وإمارة عسير من أنها نفت تعرضها للعنف.
وذكر المصدر أن المعنفة ما زالت في بيت زوجها، وتنتظر الوزارة حضورها لاستكمال التحقيق معها، خاصة بعد طعن أقارب لها في مزاعم فبركة مقطع الفيديو، وذلك بعدما قامت الوزارة باستدعاء المبلغة عن المعنفة مرة أخرى لأخذ إفادتها، إلا أنها لم تحضر في الموعد المحدد لها.
وفتح التضارب في التصريحات حول القضية الباب على مصراعيه أمام شكوك بوجود توجه من مسؤول لإغلاق القضية ومحاولة التستر على الزوج المعنف، الذي كُشف عن هويته على مواقع التواصل الاجتماعي، بوسماً تصدر الترند في المملكة، وسط مطالبات بمحاسبته.
وكانت إمارة عسير قالت في بيان إن معنفة أبها لم تتعرض إلى عنف من زوجها، وأنه تم التعامل مع البلاغ بشكل رسمي ورصدت تفاصيله والوقوف عليه ميدانيا، وأنه يجري التحقق من مزاعم فبركة مقطع الفيديو، فيما كشفت مديرة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل إن الكشف المبدئي على المعنفة أظهر عدم تعرضها لأي عنف جسدي.
غدير[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 31 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
سلطان[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 30 دقيقة
يارجال واااااااااااااااااضح مثل عين الشمس ان الموضوع مكتم عليه ويبون يقفلونه بأي طريقة ..
بس طريقتهم جدا ماتنبلع .. المفروض يجيبوا شيء ثاني تدخل العقل ..
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 274 ] نشر منذ 27 دقيقة
والله بخبسه والله بخبسه
صرنا في زمن تجيك التهايم وإنت نائم
الحربي[ عدد التعليقات: 652 ] نشر منذ 11 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، كلّ يَوْم يحدث تضارب في الأنباء الصحفية والإعلامية حول هَذِه القضيّة الّتي لَم تُحسم بَعْد
⬅️ لدرجة أن القارىء والمتابع الكريم بدأ يُعد العدّة ليتضارب مَع الآخرين بِسَبَب اللبس الحاصل والغموض
الَّذِي يكتنف القضيّة 😂😂😂 سواءً التضارب مَع أصحاب التّعليقات في الصحف الإلكترونية 😂😂😂
أو المناوشات الّتي تحدث في مجالس العامّة ⬅️ من الإخوة المواطنين ➡️😂😂😂😂😂😂
لذَلك ؛ نَرْجُو حسم الجدل في هَذِه القضيّة الغامضة ⬅️ والتي قضَّت مضاجع المواطنين والمواطنات ➡️⬇️⬇️
فلم يهدأ لَّهُم بال ولَم تغمض لَّهُم عين 😂😂😂 مُنذ أن تمّ تداول هَذَا الخبر الغامض 😂😂😂
عبر وسائل الإعلام المُختلفة ⬅️ مرئيّة ومقروءة ومسموعة ➡️😂😂😂😂😂
مَع وافر المحبة .
ابن المدينه[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 10 دقائق
ابغى اعرف المطلق عليها اسم ( معنفة ) مالها اهل ليه تدخلوا في شي ما يخصنا .. الجوالات و النت ما جاب خير فضح بيوت و هدم اسر .. قد ماله اجابيات لكن سلبياته اكثر .. خلاص كشفوا عليها مافيها شي طيب ..
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 659 ] نشر منذ 7 دقائق
ابك هذي ما هي قضيه شخصيه… بل قضية كل معنفه بهذا البلد…. اتمنى بعد التحقيق القصاص لهذه المسكينه..لتكون رساله لكل من يتطاول على مستظعفة بأن مثل هذا يكون جزاءه
… اخوكم سماحة الشيخ نجر… قاضي سابق بمضارب بني محماس ومعار للقضاء ببني شليويح
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45070 ] نشر منذ 4 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, ياناس يابشر يامسلمين ، المره مع زوجها في بيتهم ،،
,, انتم مالكم ومالهم , حاشرين خشومكم في حياة الناس ليه ,,؟
,, ان شاء الله ضربها او هي ضربته مااحد اشتكى لكم ، إلا الملاقيف اللي يدورون خراب البيوت ,,
,, اتركوا الأسره بحالهم ، لاتنفخون باالرماد لين يصير نار تستعر ,,
,, إذا فيه شياطين من الأنس فهم انتم ، يامن تريدون الفتنه والفراق بين المره وزوجها ،،
الواقع[ عدد التعليقات: 5934 ] نشر منذ 2 دقيقتين
لا أحد فوق الحساب في عهد سلمان انه ملك العدل والحزم