” الشورى ” يرفض تحسين مستوى معيشة أصحاب الراتب التقاعدي

علي القحطاني(صدى):

رفض مجلس الشورى، توصية تطالب بتحسين مستوى معيشة أصحاب الراتب التقاعدي، خلال جلسته العادية أمس الثلاثاء.

وكانت التوصية المقدمة، من عضو المجلس الدكتور خالد العقيل، تطالب بتحسين مستوى معيشة أصحاب الراتب التقاعدي الذي يبلغ أربعة آلاف ريال وما دون ذلك، بالنظر إلى حال مداخيلهم لضم المحتاج منهم إلى كامل منافع الضمان الاجتماعي، وقد أعلن المجلس، رفضه منح التوصية لغالبية الكافية.

من جانبها، أوضحت لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، أن التوصية ” متحققة ” ، وأن تنسيقاً يُجرى بين التقاعد ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن.

وأشارت اللجنة، إلى أن المؤسسة منحت الوزارة الصلاحيات للاستعلام عن جميع البيانات التي تحتاجها في هذا الأمر، كما أن هذه البيانات تتدفق تلقائياً بشكل شهري بين المؤسسة والوزارة.

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