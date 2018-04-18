” الشورى ” يرفض تحسين مستوى معيشة أصحاب الراتب التقاعدي
رفض مجلس الشورى، توصية تطالب بتحسين مستوى معيشة أصحاب الراتب التقاعدي، خلال جلسته العادية أمس الثلاثاء.
وكانت التوصية المقدمة، من عضو المجلس الدكتور خالد العقيل، تطالب بتحسين مستوى معيشة أصحاب الراتب التقاعدي الذي يبلغ أربعة آلاف ريال وما دون ذلك، بالنظر إلى حال مداخيلهم لضم المحتاج منهم إلى كامل منافع الضمان الاجتماعي، وقد أعلن المجلس، رفضه منح التوصية لغالبية الكافية.
من جانبها، أوضحت لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، أن التوصية ” متحققة ” ، وأن تنسيقاً يُجرى بين التقاعد ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن.
وأشارت اللجنة، إلى أن المؤسسة منحت الوزارة الصلاحيات للاستعلام عن جميع البيانات التي تحتاجها في هذا الأمر، كما أن هذه البيانات تتدفق تلقائياً بشكل شهري بين المؤسسة والوزارة.
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خالد[ عدد التعليقات: 860 ] نشر منذ 1 ساعة
متوقع من مجلس الحبارى كل شئ قراراتهم ودراستهم ضد المواطن رواتبهم تفوق الخيال وسيارات وتذاكر وبدل سكن ولا يهمهم احد حسبي الله عليهم اللهم اجعلهم بالفقر جميع من يقف ضد المواطن محدود الدخل راتب 4000 الاف وش تسوى كل شئ طار وراتب المتقاعد محلك راوح وش يجيب الله لا يوفقكم من مجلس اهتمو ببيض الحبارى ومحظنيين عليه حتى يفقس
رند[ عدد التعليقات: 8841 ] نشر منذ 51 دقيقة
عش طيب النفس ، وتمنى ’’الخير’’ دائماً لـ غيرك فـ على قدر صلاح النوايا تأتي العطايا ..!
الشاعر[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 41 دقيقة
حسبي الله عليكم نحمد اللي الرزق عليه