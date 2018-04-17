انتقاد لاذع من ” الشورى ” لـ ” الكهرباء ” : القطاع الجنوبي يعاني والشكاوى تتزايد

عادل الحربي(صدى):

فتح أعضاء مجلس الشورى، النار على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ.

وأكد الأمير الدكتور خالد آل سعود، أن هناك تزايد في أعداد الشكوى إلى الهيئة والإنتاج المزدوج؛ بخصوص الخدمات الكهربائية وانقطاعاتها خاصة في جنوب المملكة.

من جانبه، أعرب الدكتور صالح الشهيب عن اندهاشه من قلة عدد الوظائف التخصصية في الهيئة، وزيادة أعداد الوظائف المساندة والاستشارية، مطالباً بإعادة هيكلة البنية الوظيفية بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

كما أكد المهندس أحمد الأسود، أن هناك عدم انتظام الخدمات الكهربائية في منطقة جازان، وتفاوت في قراءة العدادات واحتساب التكلفة، وهو ما لفت اللواء ناصر العتيبي النظر إليه حيث أشار إلى أن هذا التفاوت يرجع لعدم استكمال توفير العدادات الذكية.

وأوضح اللواء محسن شيعاني، أن تدني الخدمات في القطاع الجنوبي ومنها تكرار الانقطاعات، وعدم الاستجابة السريعة لفرق الصيانة وطول قائمة الانتظار لتوفير الخدمة للمنازل الجديدة.