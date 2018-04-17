توجه بـ ” الشورى ” لإعفاء منخفضي المعاشات التقاعدية وأسرهم من رسوم العمالة المنزلية

نايف السالم(صدى):

قرَّر مجلس الشورى، تشكيل لجنة من مؤسسة التقاعد والجهات ذات العلاقة، تعمل على دراسة إعفاء أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة وأسرهم من الرسوم الحكومية للعمالة المنزلية والتمريض.

يأتي ذلك بناء على توصية قدمها عضوي المجلس نورة المساعد وموضي الخلف، حيث أقرها المجلس و أخذ بمضمونها الذي شمل مطالبة المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لخفض هذه الرسوم.

كما طالب المجلس، المؤسسة بإجراء تعديلات على بعض مواد نظامي التقاعد الحاليين تقضي الضرورة العاجلة على إجرائها، والرفع بها، مع استمرار الدراسة والمراجعة الشاملة لهذين النظامين.

وطالب المجلس، المؤسسة بأن تسلك مساراً آخر لتحديث هذه الأنظمة، خاصة للمواد التي لم تعد تتلاءم مع المتغيرات التي حدثت خلال السنوات الماضية وأصبح من الضروري تعديلها.

يذكر أن مجلس الشورى كان قد أقر، اليوم الثلاثاء، توصيات لتحديد أسباب تدني عوائد استثماراتها الداخلية والخارجية، وعلاقة ذلك بسياسة وقرارات المؤسسة الاستثمارية المالية والعقارية، وإيضاح ما تم اتخاذه لمعالجة جوانب القصور وتضمين كل ذلك تقاريرها السنوية القادمة.