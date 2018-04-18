متحدية ” ترامب ” الممثلة الإباحية ” ستورمي ” : ” سئمت من التهديد “

واشنطن(صدى):

أكدت ممثلة الأفلام الإباحية ” ستورمي دانيالز ” أنها سئمت من التهديدات التي تلقتها بشأن عدم إفصاحها عن علاقتها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكشفت دانيالز، أمس الثلاثاء، عن رسم لرجل قالت إنه هددها في 2011 بأن تتوقف عن الحديث بشأن مزاعمها إقامة علاقة جنسية ترامب، بينما عرض محاميها مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن الرجل.

وظهرت في برنامج ” ذا فيو ” وواجهت سؤالا عن سبب إفصاحها عن ذلك الزعم الآن لتجيب : “سئمت من التهديد، لقد مللت التعرض لمعاملة قاسية “.

إقرأ أيضًا: