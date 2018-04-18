متحدية ” ترامب ” الممثلة الإباحية ” ستورمي ” : ” سئمت من التهديد “
أكدت ممثلة الأفلام الإباحية ” ستورمي دانيالز ” أنها سئمت من التهديدات التي تلقتها بشأن عدم إفصاحها عن علاقتها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكشفت دانيالز، أمس الثلاثاء، عن رسم لرجل قالت إنه هددها في 2011 بأن تتوقف عن الحديث بشأن مزاعمها إقامة علاقة جنسية ترامب، بينما عرض محاميها مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن الرجل.
وظهرت في برنامج ” ذا فيو ” وواجهت سؤالا عن سبب إفصاحها عن ذلك الزعم الآن لتجيب : “سئمت من التهديد، لقد مللت التعرض لمعاملة قاسية “.
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من عرعر[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايش الموضيع البايخه هذي
faeiz[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوة الا بالله ..
صارت الاخبار عن الممثلات الاباحيات ماهذه السقطه
abu ammar[ عدد التعليقات: 16512 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب وحنا مالنا ومال ترامب سواء نمتي معه او ما نمتي
هزيم[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 1 ساعة
يا صحيفة صدى.
اتمنى ان تترفعي عن هده المواضيع.
ارتقي بمواضيعك يا صدى.
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3317 ] نشر منذ 1 ساعة
خلي بالك ياترانب
أحيانا البعوض يدمي مقلة الأسد-
والعيار اللي مايصيب يدوش