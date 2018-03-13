بعد نزاعها معه.. ممثلة إباحية تقدم عرضا جديدا لترامب

واشنطن(صدى):

عرضت ممثلة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد ، والتي تزعم بأنها قد أقامت علاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة، عرض جديد وهو رد مبلغ 130 ألف دولار.

و كان محامي ترامب الشخصي دفعه لها فيما قالت إنها ” رشوة كي تلتزم الصمت بخصوص تلك العلاقة المزعومة “.

حيث أكدت ستيفاني أن العلاقة مع ترامب بدأت في 2006 واستمرت عدة أشهر، ولكن ترامب نفى أنه أقام علاقة معها.

وعرضت ستيفاني أمس الاثنين أن تتاح لها مناقشة علاقتها المزعومة مع الرئيس بحرية بعد سداد المبلغ، ومن ثم أصبحت هذه العلاقة المزعومة أحدث أزمة يواجهها ترامب.

مع العلم أن محامي الرئيس قد حصل سرًا على أمر تقييدي مؤقت لمنع كليفورد من الحديث عن علاقتها المزعومة مع ترامب.

وذلك بشرط أن تتعرض ستيفاني لعقوبة قدرها مليون دولار إذا انتهكت اتفاق عدم الإفشاء الذي وقعته.

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