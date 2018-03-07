ممثلة إباحية ترفع دعوى قضائية ضد ترامب

واشنطن(صدى):

رفعت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، دعوى قضائية في محكمة بلوس أنجلوس ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطالب بها ببطلان اتفاق بالسرية وقعته معه خلال إقامته علاقة حميمة معها منذ عام 2006.

وأوضح محامي الممثلة مايكل أفيناتي، أن: ” المدعية تطلب من هذه المحكمة إصدار قرار يعلن أن هذا الاتفاق لم يتشكل أبدًا، وهو ليس موجودًا لأسباب عدة بينها أن ترامب لم يوقعه أبدًا. ”

وأظهرت وثائق أن الاتفاق تم توقيعه قبل أيام من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب برئاسة الولايات المتحدة، في يوم 28 أكتوبر 2016 ، لافتة إلى أن الموقعين عليه هما ستيفاني كليفورد ” الممثلة الإباحية ” والمحامي مايكل كوهين.

وأشارت الدعوى القضائية إلى أن المحامي كوهين أجبر كليفورد، عن طريق الترهيب والإكراه، على توقيع إعلان كاذب تقول فيه إن المعلومات المتصلة بعلاقة جمعتها مع ترامب هي معلومات كاذبة.