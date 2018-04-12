الكشف عن ملابسات جريمة قتل وافد بـ ” ساطور “

تركي السالم(صدى):

أعلن النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي، المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان، عن تفاصيل جريمة قتل قام بها وافد لآخر بالساطور في وادي جازان.

وكشف ” الحكمي ” ، أن مركز شرطة الوادي تلقى بلاغاً، مساء أمس، بمقتل وافد عربي من قبل أحد أبناء جلدته داخل حوض في إحدى القرى التابعة للمركز.

وأضاف، أن المختصين وجدوا الشخص المذكور في موقع البلاغ مضرجاً في دماءه وقد فارق الحياة، جراء تعرضه لثلاث طعنات بالرقبة والصدر بآلة حادة ” ساطور وسكين ” .

وأشار إلى أن سلاح الجريمة كانا موجدين في موقع الحادث، مبيناً أن القاتل هو أحد أبناء جلدة القتيل ويبلغ من العمر 40 عاماً وقد بادر بتسليم نفسه عند مشاهدته لرجال الأمن.

وأشار إلى أنه تم التحفظ عليه ولم يفصح عن أسباب ارتكابه للجريمة، مضيفاً أنه تم نقل الجثمان للمستشفى وإشعار النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.

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