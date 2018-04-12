وافد يقتل آخر بساطورًا ويحاول فصل رأسه

تركي السالم(صدى):

أقبل وافدٌ من جنسية عربية على قتل آخرَ من جنسيته، في جريمة قتل بشعة شهدتها بلدة البديع بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر إعلامية : ولا تزال ملابسات الجريمة غامضة، فيما تحاول الجهات الأمنية التي انتقلت إلى مسرح الجريمة، كشف ملابساتها، لا سيما عقب إلقاء القبض على القاتل.

وأكدت المصادر أن الجاني والمجني عليه لم تظهر عليهما أي بوادر خلاف قبل وقوع جريمة القتل، وأنهما قضيا لحظاتهما الأخيرة معًا برفقة آخرين من جنسيتهما.

وتابعت :وأنهم تناولوا وجبة عشاء قبل افتراقهم جميعًا إلى حال سبيلهم، وبعد وقت قصير سمع أحد العمال صيحات أطلقها شخص من داخل حوش مهجور، الذي يقع الحوش شرق البديع.

وعلى إثر الصرخة أسرع لمعرفة ما يحدث ليُفاجأ بأن أحد أقاربه العمال ملقى على الأرض ومضرج بدمائه وقد فارق الحياة، حيث تلقى القتيل ضربة بسلاح أبيض ساطور في الرقبة، كادت تفصل رأسه عن جسده.