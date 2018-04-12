ترامب وأردوغان يتبادلان الأراء حول التطورات في سوريا

واشنطن(صدى):

تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره التركي أردوغان الآراء حول التطورات الأخيرة في سوريا، هاتفيا.

وردا على ما يبدو على تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هجوم صاروخي أمريكي محتمل على سوريا، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه سيكون من الأفضل لواشنطن إعادة بناء مدينة الرقة السورية المدمرة بدلا من الحديث عن الاستعداد لتنفيذ مثل تلك الضربات.

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