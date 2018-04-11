روسيا ترد على تهديدات ترامب بضرب سوريا بالصواريخ الذكية

موسكو(صدى):

تفاعلت السلطات الروسية، مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل سريع، حيث ردت على تهديداته بضرب سوريا، بالصواريخ الذكية.

وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الر وسية، ماريا زاخاروفا، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” الصواريخ الذكية، التي تحدث ترامب، عن نيتها توجيهها إلى سوريا، ينبغي أن توجه للإرهابيين ” .

وتابعت: ” الصواريخ الذكية ينبغي أن توجَّه صوب الإرهابيين، وليس ضد حكومة شرعية، في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه ” .

يجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في تغريدة له في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن إن إدارته ستوجِّه ضربة إلى سوريا، باستخدام صواريخ جديدة وذكية.

كما تحدى ” ترامب ” روسيا في تغريدته، قائلًا: ” روسيا تتعهد بإسقاط جميع الصواريخ، التي ستطلق على سوريا، فلتستعدي إذن يا روسيا؛ لأن الصواريخ القادمة، ستكون جديدة وذكية ” .

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