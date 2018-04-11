ترامب: صواريخنا قادمة إلى سوريا.. استعدي يا روسيا

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أمريكا ستضرب سوريا بصواريخ جديدة وذكية، موجهاً إلى روسيا رسالة بأن تستعد وألا تكون شريك في ضرب المدنيين السوريين بالغازات السامة.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” روسيا صوَّتت بأن لا يتم قصف سوريا في مجلس الأمن، استعدي يا روسيا لأن الصواريخ قادمة وهي ستكون جديدة وذكية.. يجب عليكِ ألا تكون شريكاً في قتل الحيوانات لشعبها بالغاز القاتل ” .

يذكر أن روسيا كانت قد استخدمت، أمس الثلاثاء، الفيتو في جلسة مجلس الأمن حول شن هجوم عسكري على سوريا، على خلفية قصف دوما بالغازات الكيميائية المحرمة دولياً.