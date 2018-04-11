ترامب: صواريخنا قادمة إلى سوريا.. استعدي يا روسيا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أمريكا ستضرب سوريا بصواريخ جديدة وذكية، موجهاً إلى روسيا رسالة بأن تستعد وألا تكون شريك في ضرب المدنيين السوريين بالغازات السامة.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” روسيا صوَّتت بأن لا يتم قصف سوريا في مجلس الأمن، استعدي يا روسيا لأن الصواريخ قادمة وهي ستكون جديدة وذكية.. يجب عليكِ ألا تكون شريكاً في قتل الحيوانات لشعبها بالغاز القاتل ” .
يذكر أن روسيا كانت قد استخدمت، أمس الثلاثاء، الفيتو في جلسة مجلس الأمن حول شن هجوم عسكري على سوريا، على خلفية قصف دوما بالغازات الكيميائية المحرمة دولياً.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 749 ] نشر منذ 42 دقيقة
واو.. وات سزس… الزعيم زرنبيط العزيم رفع شارة الفك لبشار وروسيا… الحرب از آر قادمه..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45474 ] نشر منذ 30 دقيقة
ههههههههههههههه ,,
.. نعم نعم يااخ نجر ( الحرب إز آر قادمه ) ، اللهم اضرب الظالمين باالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين ,, آمين ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9656 ] نشر منذ 19 دقيقة
اللــــهم آميـــن إضــرِب ألظـالمـين باألظالمـين واخـرِجـنا من بيـنهم سـالمــين .