بعد التحقيق معه في واقعة المنسية..مرور محايل عسير : ” الإنسان ليس معصوما “
أوضح مدير مرور محايل عسير، أحمد زايد عسيري، تفاصيل جديدة في واقعة المرأة المنسية في سيارة بحجز المرور، مشيرًا إلى أنه تم التحقيق معه، وأنه مدير إدارة ولايمكنه تغطية المنطقة بأكملها وحده.
وأشار إلى أنه أبلغ عن الحادثة في وقت متأخر ،وأنه قيل له أنها حادثة بسيطة، مؤكدا أن الجهات التي باشرت الحادث كان عليها أن تفحص مابداخل المركبة.
ودافع عسيري عن نفسه قائلا أن رجل المرور عليه أن يفتش ويحتاط ،لكن إن كان شخصا بمفرده وعميت بصيرته في ساعة معينة وارد، فالإنسان ليس معصوما عن الخطأ.
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. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9649 ] نشر منذ 45 دقيقة
هــذاهـو ألصحـــيح .ــ. وعمــــــيت بصــــيرته .ــ.
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الله يـرحمـــــها .
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1641 ] نشر منذ 37 دقيقة
كالعادة. تحفظ ضد مجهول. عذر أقبح. من فعل. افشل قطاع. وماسك. الناس مخالفات وقسائم وغرامات وتصيد. الخ. ويقول خطأ. يجب ان يحاسب. المتسبب. لكن التبريرات. مخطط لها. سلفا. بكل قطاع. عيب ما يحصل. تسيب وفوضى. بالمرور.