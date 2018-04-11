بعد التحقيق معه في واقعة المنسية..مرور محايل عسير : ” الإنسان ليس معصوما “

ابها (صدى):

أوضح مدير مرور محايل عسير، أحمد زايد عسيري، تفاصيل جديدة في واقعة المرأة المنسية في سيارة بحجز المرور، مشيرًا إلى أنه تم التحقيق معه، وأنه مدير إدارة ولايمكنه تغطية المنطقة بأكملها وحده.

وأشار إلى أنه أبلغ عن الحادثة في وقت متأخر ،وأنه قيل له أنها حادثة بسيطة، مؤكدا أن الجهات التي باشرت الحادث كان عليها أن تفحص مابداخل المركبة.

ودافع عسيري عن نفسه قائلا أن رجل المرور عليه أن يفتش ويحتاط ،لكن إن كان شخصا بمفرده وعميت بصيرته في ساعة معينة وارد، فالإنسان ليس معصوما عن الخطأ.

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