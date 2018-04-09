آخر ما توصلت إليه لجنة التحقيق في قضية ” المنسية داخل مركبة ” بعسير

أبها(صدى):

أوضحت مصادر مطلعة، أن اللجنة العاجلة المشكلة للتحقيق في قضية ضحية حادث المرور ” المنسية داخل مركبة ” في عسير، بدأت التحقيق مع كل من باشر الحادثة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يثبت تورطه في الأمر.

من جانبه، أكد وكيل محافظة محايل عسير، علي الفلقي، أن كل من له صلة بالقضية ويخضع للتحقيق يعتبر في عداد الموقوفين، نافياً زيارة اللجنة لحجز المرور، ومؤكداً أنهم ذهبوا لتأدية واجب العزاء.

يذكر أن زوج المتوفاة كان قد أعلن تنازله عن حقه الخاص ممن تسببوا في وفاة زوجته ، وذلك لوجه الله تعالى.

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