” ماتت مبتسمة ” تفاصيل جديدة عن ضحية مركبة حجز مرور محايل

ابها(صدى):

أوضح ابن ضحية مركبة حجز مرور محايل عسير، أن والدته تُوفيت في موقع الحادث وأنها ماتت متشهدة مبتسمة، وإصبعها السبابة مرفوع.

وقال الإبن في حواره ببرنامج “ الراصد ” إنه تواصل مع المرور بعد الحادث إلا أنهم بينوا له أنه لا يوجد في الحادث غير حالة واحدة فقط، وهو الأمر الذي منحه بصيص أمل بأنها لا تزال على قيد الحياة، مضيفا: ” الغريب أنه لم يكلف أحد من المنقذين ومباشري الحادث نفسه بفتح الباب الخلفي؛ فربما يجد طفلاً أو شخصًا.”

وأشار إلى أن والدته في الخمسينات من عمرها، ومع ذلك لم يتم العثور عليها، وتم نقلها مع المركبة إلى حجز المرور، مضيفا أن ما حدث يعدُّ تصرفًا فرديًّا، ولا يقلل من جهود الجهات المعنية.

إقرأ أيضا: