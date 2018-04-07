كشف تفاصيل العثور على سيدة متوفاة داخل مركبة في حجز مرور عسير

محمد بن طحيطح (صدى):

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة عسير تفاصيل واقعة العثور على سيدة متوفاة داخل مركبة نقلت لحجز المرور في محايل، بعدما نُسيت محتجزة داخل المركبة بعد وقوع حادث لسيارة كانت فيها برفقة نجلها.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري، إن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً ظهر أمس الجمعة عند الساعة 14:27 من الجهات المختصة المباشرة للحادث يفيد بوجود حادث تصادم على طريق عقبة شعار محايل عسير، وتوجد به ثلاث حالات، إحداها إصابته بليغة، وجميعها كانت محتجزة.

وأوضح أنه تم فك الاحتجاز من قبل الدفاع المدني، وتم نقل الحالات لمستشفى محايل العام، وفقاً للمهام والمسؤوليات والإجراءات المنوطة بالفرق الإسعافية للهلال الأحمر في مباشرة الحوادث المرورية.

وأضاف أنه عند الساعة 19:01 من مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي تلقت عمليات الهلال الأحمر بلاغاً من أحد أفراد المرور، يفيد بأنه يوجد حالة محتجزة في سيارة بحجز المرور على طريق الشعبين من جراء الحادث السابق، حيث تم التعامل معها ونقلها عن طريق النقل غير الإسعافي لمستشفى محايل العام.

في السياق ذاته كشفت مصادر عن صدور توجيهات بفتح تحقيقاً في الواقعة التي اثارت جدلاً واسعا وكشف جميع الملابسات ومحاسبة المتورطين فيها.