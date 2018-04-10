حقوق إنسان عسير تتابع قضية ” المنسية ” بسيارة في حجز مرور محايل

أبها(صدى):

أكد الدكتور علي الشعبي، مدير جمعية حقوق الإنسان بمنطقة عسير، أنه قد تم رصد حالة المرأة المتوفاة التي تم اكتشافها ” منسية ” في سيارة بحجز مرور محايل من قبل فرع الجمعية، مشيرًا إلى أن القضية يتم متابعتها مع الجهات المختصة.

حيث أوضح مدير فرع الجمعية بعسير، أن مثل هذه الحادثة، قد تعني نقص في تدريب العاملين في هذا المجال عند التعامل مع مثل هذه الحالات، وربما قصور في فهم الإجراءات التي يجب إتباعها وفق المعايير المهنية المعروفة، وذلك لضمان عدم حدوث مثل هذا القصور.

وأشار ” الشعبي ” ، إلى أن فرع الجمعية يتقدم بالشكر والتقدير لسمو أمير منطقة عسير، وذلك نظير تجاوبه السريع للتحقيق في ملابسات هذه القضية، ومحاسبة المتسبب في هذا القصور، الذي يتعارض مع حقوق الإنسان وكرامة الميت.

جدير بالذكر، أنه قد تم العثور على سيدة متوفاة داخل مركبة نقلت لحجز المرور في محايل، وذلك بعدما نُسيت محتجزة داخل المركبة، بعد وقوع حادث لسيارة كانت فيها برفقة نجلها.

وبناءً على ذلك، قامت اللجنة العاجلة المشكلة للتحقيق في القضية، ببدء التحقيق مع كل من باشر الحادثة، فيما أكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يثبت تورطه في الأمر.

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