بالفيديو.. ردود ساحقة لولي العهد على صحفية أرادت إحراجه

نايف السالم(صدى):

قال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إن زوجته وأبناءه يفضلون العيش بشكل بسيط بعيدًا عن الأضواء والضغط السياسي، في رد على سؤال حول سبب غياب زوجته عن الزيارة التي يقوم بها لباريس هذه الأيام.

وكانت إحدى الصحفيات قد سألت ولي العهد خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، ” هل يمكنك أن تفسر لنا لماذا لم تكن زوجتك برفقتك، وهل يمكن أن نراها معك في زيارة قادمة لفرنسا؟ ” .

ورد ولي العهد: ” في الواقع لدي زوجة وأربعة أبناء، وهم حريصون جدًا بأن حياتهم الطبيعية والبسيطة لا تتأثر بسبب موقعي ومنصبي اليوم، وأنا أريد أن أحافظ على أن أبنائي يعيشون بحياة طبيعية جدًا بعيدًا عن الأضواء وبعيدًا عن الضغط السياسي والاهتمام الأكثر من اللازم، أريدهم أن يعيشوا بشكل طبيعي جدًا، وأيضًا زوجتي تريد هذا الشيء، وأنا أحترم هذا الشيء لزوجتي ولأبنائي، هذا هو السبب بالنسبة لي الرئيسي ” .

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