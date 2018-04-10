ماكرون: قبلت دعوة الملك سلمان لزيارة السعودية

نايف السالم(صدى):

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أنه قبل دعوة نقلها له ولى العهد الأمير محمد بن سلمان من الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية.

وأضاف ” ماكرون ” ، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع ولى العهد السعودى بالعاصمة الفرنسية باريس، أن زيارة ولى العهد لبلاده تهدف لشراكة مستمرة بين البلدين، مؤكدا اتفاقه على عقد مؤتمر بشأن الوضع الإنسانى فى اليمن بحلول الصيف.

وأكد الرئيس الفرنسى، أنه يشترك مع السعودية فى ضرورة التصدى لتوسع إيران فى المنطقة، وتابع: ” لا نريد تدخلا إيرانيا فى الانتخابات التى ستجرى فى العراق ونقف مع السعودية ونتبادل المعلومات لمواجهة خطر الصواريخ الحوثية ” .