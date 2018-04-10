ولي العهد: إيران لا تخدم شعبها بدعمها للإرهاب
قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله -، إن حكومة إيران لا تخدم مصالح شعبها وتدعم الإرهاب وتعمل ضد مصلحة السعودية.
وأشار ولي العهد، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون في باريس، إلي أن إيران تدعم الإرهاب عبر تمويل ميليشيات حزب الله والحوثيين وأيضا تنظيم القاعدة.
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فيصل[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسلمك ,,,, الله يحفظك
فهد[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلام سليم
خلود[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يديمك ويحفظك
استغفرالله99[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 44 دقيقة
والله يحفظ يا ولي العهد كلامه في حكمه و تستاهل كل خير ان شاء الله