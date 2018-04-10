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ولي العهد: إيران لا تخدم شعبها بدعمها للإرهاب

ولي العهد: إيران لا تخدم شعبها بدعمها للإرهاب
علي القحطاني (صدى):

قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله -، إن حكومة إيران لا تخدم مصالح شعبها وتدعم الإرهاب وتعمل ضد مصلحة السعودية.

وأشار ولي العهد، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون في باريس، إلي أن إيران تدعم الإرهاب عبر تمويل ميليشيات حزب الله والحوثيين وأيضا تنظيم القاعدة.

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يسلمك ,,,, الله يحفظك

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين

كلام سليم

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يديمك ويحفظك

[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 44 دقيقة

والله يحفظ يا ولي العهد كلامه في حكمه و تستاهل كل خير ان شاء الله

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