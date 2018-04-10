ولي العهد: إيران لا تخدم شعبها بدعمها للإرهاب

علي القحطاني (صدى):

قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله -، إن حكومة إيران لا تخدم مصالح شعبها وتدعم الإرهاب وتعمل ضد مصلحة السعودية.

وأشار ولي العهد، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون في باريس، إلي أن إيران تدعم الإرهاب عبر تمويل ميليشيات حزب الله والحوثيين وأيضا تنظيم القاعدة.

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