عبدالرحمن اللاحم عن معنفة أبها : ” أنا مصدوم من تقمص الإمارة لدور النيابة “

أبها(صدى):

استنكر المحامي عبدالرحمن اللاحم تصريحات متحدث إمارة عسير بخصوص قضية معنفة أبها، متعجبا من موقفها.

وقال اللحم في حواره ببرنامج ” ياهلا ” : ” أنا مصدوم من تقمص الإمارة لدور النيابة العامة، فالإجراء القانوني السليم بعد قرار إنشاء النيابة العامة وربطها بالملك مباشرة هي التي تتولى مثل هذه القضايا ولا يجوز للإمارة ولا غيرها أن تصرح أو تخرج بيانات أو تقرر أنه ليس هناك حالة عنف أو أن الدعوى مفبركة كان يفترض أن تحال فورا تشعر النيابة العامة من قبل الشرطة أن القلق على الشخص أو إيقافه على ذمة التحقيق أو ربطه بكفالة وتوجيه الجهات الضبطية والتحقيق مع الجيران المقاومين بمسرح الجريمة “.

وأضاف : ” إمارات المناطق لا تقرر أن تقفل ملف أن هذه القضية مفبركة أو ما في حالة تعنيف وبالتالي إغلاق الملف أو أن يخرج لنا الناطق الرسمي باسم الإمارة ويقول إنها قضية وهمية هذا تعدي وتزيد على النائب العام هذا رأيي القانوني الذي اعتنقه “.

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