بالفيديو.. سعد آل ثابت يرد على الاتهامات الموجهة إليه في قضية ” معنفة أبها “

أبها(صدى):

رد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير سعد عبد الله آل ثابت، على صحة الاتهامات الموجهة إليه بأنه حاول التستر على المتهم في قضية معنفة أبها لأنه قريبه.

وقال آل ثابت منفاعلًا على المحامي عبدالرحمن اللاحم في برنامج ” ياهلا ” : من أنت حتى تسألني؟ واللاحم يردّ: أنا مواطن، وأنت مسؤول، يجب أن تجيب على تساؤلاتي.

وأضاف آل ثابت : المملكة مستهدفة، وليس كل ما يطرح بالتواصل الاجتماعي في صالح الوطن، وللمغردين الذين يطرحون هذه القضايا أهداف يريدون الوصول لها.

المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير لـ #برنامج_ياهلا

المملكة مستهدفة، وليس كل ما يطرح بالتواصل الاجتماعي في صالح الوطن، وللمغردين الذين يطرحون هذه القضايا أهداف يريدون الوصول لها

قضية #معنفة_ابها pic.twitter.com/LsdXlzt0Rp — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٥ أبريل، ٢٠١٨

#فيديو#مفرح_الشقيقي يسأل متحدث إمارة عسير: ما صحة الاتهامات الموجهة إليك بأنك تحاول التستر على المتهم في قضية #معنفة_ابها لأنه قريبك؟

شاهد رد المتحث الرسمي.. pic.twitter.com/ag9zlDCouh — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٥ أبريل، ٢٠١٨