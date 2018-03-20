معلومات لا يرقى إليها الشك في تلقي المنظمات الإرهابية تمويل قطري

القاهرة(صدى):

أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، أن هناك مسئولية على المجتمع الدولي بمحاسبة قطر على دعمها للتطرف العنيف وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وطالب أبوسعدة مجلس الأمن بأن يتحمل مسئولياته وأن يواجه قطر بحقيقتها وبدعمها للمنظمات الإرهابية، وكذلك إلزامها بتسليم الإرهابيين المدرجين على قوائم الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ممن يقيمون لديها وارتكبوا أعمالا إرهابية.

وأكد على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة المنظمات القطرية التي تحمل شعار العمل الخيري، بينما تقوم على أرض الواقع بتمويل الإرهاب.

وقال أبوسعدة إن هناك قائمة بأعداد الإرهابيين المقيمين في قطر ممن حصلوا على أحكام بالمؤبد والإعدام جراء الجرائم التي ارتكبوها ومنهم عاصم عبدالماجد والذي يتمتع في قطر بالدعم الكامل وبكل الحصانات.

وأكد أبوسعدة أن هناك معلومات لا يرقى إليها الشك في أن بعض المنظمات الإرهابية تتلقى تمويلا بكافة الأشكال عبر قطر، مشيرا إلى أنه في عمليات الجيش المصري الجارية حاليا لمواجهة الإرهاب في سيناء ضبطت أسلحة نوعية لايمكن تصور وجودها مع جماعات إرهابية بما في ذلك صواريخ كورنيت.

وأشار إلى فضيحة الفدية التي دفعتها قطر في العراق وكانت ذاهبة إلى منظمة إرهابية والتي توضح كيف تمول قطر الإرهاب، وأكدت أنها تقوم بذلك في مصر وليبيا.

واتخذ مثالا بالعملية الإرهابية التي استهدفت 15 ضابطا وجنديا من قوات الشرطة المصرية في كمين الواحات وما أدلى به الشخص الذي قبض عليه من اعترافات تؤكد أنهم يتلقون دعما من منظمات تعمل تحت شعار العمل الخيري ومن شخصيات ضمن القائمة التي أعلنتها الدول الأربع وتقدم دعما لتلك المنظمات حتى ترفع المسئولية عن قطر.

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