وثائق جديدة.. الحوثيون لـ ” أمير قطر ” بدعمكم سنصل إلى مكة والمدينة

طلال الضوي(صدى):

كشفت وثيقة مسربة من الهالك بدر الدين الحوثي مؤسس جماعة الحوثي الإيرانية إلى الصهيوني حمد بن خليفة في عام 2009م، لتأكد على السياسات القطرية المستميتة لزعزعة استقرار وأمن المملكة من خلال ” التنطط ” على البوابة الجنوبية لها.

وتحمل الوثيق أسمى عبارات الشكر والعرفان لأمير قطر على دعمه السخي، كذلك وقفة من أسماهم بأسود إيران خلال الحرب الحوثية الأولى في العام 2010.

وأفصحت الوثيقة عن حقيقة المخطط تجاه المملكة العربية السعودية، الذي يعود لعام 2003، والذي يظهر حقيقة الدعم المالي الذي وفرته قطر للحوثيين، والذي مكنهم على حد زعمهم من تحقيق الانتصارات، وعاهد الحوثي أمير قطر بأن يواصل المعركة والتقدم نحو المقدسات في مكة والمدينة.