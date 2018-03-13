روسيا تتوعد بالرد على أي قصف أمريكي لسوريا

موسكو(صدى):

أعلن الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه سيرد على أي ضربة أمريكية أو قصف لسوريا، وسيستهدف أي صواريخ ومنصات إطلاق، تشارك في مثل هذا الهجوم.

وصرح فاليري جيراسيموف، رئيس الأركان الروسي، بأن موسكو سترد في حالة تعرض أرواح الجنود الروس في سوريا للخطر.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأركان الروسية، كانت قد أشارت إلى أن ” البنتاجون ” يُخطط لقصف صاروخي ضد مواقع حكومية في دمشق.

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