روسيا تحشد عسكريا لاقتحام ما تبقى من الغوطة الشرقية.. وواشنطن تستعد

دمشق(صدى):

كشف الخبير الاستراتيجي العقيد أحمد حمادة، اليوم الثلاثاء، عن المخطط الروسي في سوريا، مؤكدًا أن موسكو تحشد عسكريًا لاقتحام ما تبقى من الغوطة الشرقية.

وأوضح ” حمادة ” أن الكلور والنابالم والفسفور أصبحت الأسلحة المفضلة للنظام السوري وحلفاؤه ضد السوريين وسكان الغوطة الشرقية على وجه الخصوص في ظل غياب الرؤية الدولية.

وعن الموقف الأمريكي، أشار إلى أن أمريكا بإمكانها اتخاذ إجراءات على الأرض ضد النظام السوري بسبب استخدامه هذه الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.

كما أضاف أنه في حال تحرك واشنطن ضد روسيا ونظام الأسد والمليشيا الإيرانية فإن الكثير من دول المنطقة والعالم سيدعمون تلك الخطوة.