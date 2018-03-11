والد الطفل الذي تم إجباره على التدخين يبرئ ” المتهم “
كشف والد الطفل الذي اشتهر بمقطع الفيديو المتداول الذي ظهر فيه شخص يجبره على التدخين، عن تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن صاحب المقطع برئ.
وأوضح والد الطفل، أن الشخص الذي ظهر في الفيديو هو عم ابنه ولم يجبره مطلقًا على التدخين، بل كان يجري محاولة لتخويف الطفل من التدخين وليس العكس.
وأشار إلى أن ابنه اعتاد على العبث بأعقاب السجائر الموجودة بالمنزل ويأكلها ،في محاولة لتقليد المدخنين، وأنهم أرادوا أن يوقفوه عن هذا التصرف أكثر من مرة.
وأبدى الوالد تعجبه من الإسراع في توجيه الاتهامات والحكم على الأشخاص دون معرفة ملابسات ودواعي الموقف.
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الشاعر[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 2 ساعتين
لقد بحثت كثيرا عن موقف ينطبق عليه المثل المشهور
( عذر اقبح من فعله ) وقد وجدته هذا اليوم
تميم[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 2 ساعتين
عذر أقبح من ذنب
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3627 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيد حيبريه ايش يسوي اخوه … حسبي الله ونعم الوكيل … حرام هذا الولد يتربى عند هذولا 😑 الله ينتقم منهم
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 2 ساعتين
راحت علية
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1123 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله المفروض يادبونك انت ياولي امره
لو انك خارج المملكة على طول تسقط منك تربية الابن لانك غير جدير بتربيته احمد ربك ومالك ومال الاعذار الواهيه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26089 ] نشر منذ 2 ساعتين
الوالد قدوة اولاده ولو ظهر يضربه او يمنعه لصدقناه اما الي ظهر انها قاعد يجربه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2768 ] نشر منذ 2 ساعتين
قد يكون وقد يكون مايعلم النيات الا رب البريات
صباح الخير ياباشا
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1613 ] نشر منذ 2 ساعتين
عجايب. المسؤلين عندنا. يبحثون عن القشور. ويتركون. اهم من ذلك. الدخان يستعمل علنا وبالشوارع والمحلات والدوائر الحكومية وامام. الوزارات. الخ ولا احد يتكلم. هزلت. امنعوا بدل. الخرابيط. ويباع علنا. عليكم بالتزوير والسرقات والاختطاف و و و الخ. أزعجونا الناس. عمه او ولده وهو حر به يعلمه يشربه. أنتم تسمعون. عجايز وشيبان مجلس الشورى يتهمون المواطنين بأعراضهم ويضايقونهم يرزقهم وصامتون. هل المواطن داعشي أين محاسبة. المومس. لطيفة الشعلان. الاردنية الأصل
الراااااقي[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 2 ساعتين
عذر اقبح من ذنب ،
واضح المقطع وضوح الشمس في رابعة النهار..
محمد سعد[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين
اصلا الي يدخن اماما ابنائه شخص متخلف لان الابن في العادة نسخه مصغره من الده
– اذا كان صاحب ثقافه وكتب تلاقي الطفل يجمع الكتب ويشتريها ويسوي نفسه يقراء وهذا في النهاية يطلع ذو شأن ان شاء الله
– اذا كان صاحب صلاة وتردد على المساجد تلاقي الطفل يصلي ويذكر ابوه في الصلاة وهذا ان شاء الله رجل لصالح في المستقبل
-اذا كان حق مخدرات وشراب تلاقي الطفل يحاول يجرب هذي الاشياء ويتخيل نفسه انه يشربها واحتمال كبير جدا يطلع حق مخدرات
– اذا كان مدخن تلاقي الطفل يحاول يدخن ويلقد ابوه ويضع الاعواد والاوراق على انها تدخين ويجع اعقاب السجائر ويحاول يجربها واحتمال كبير جدا يطلع مدخن
الولد دائما يعتبر ابوه افظل الرجال ويعتبر ابوه دائما على صح لذلك هو قدوته
محمد سعد[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 1 ساعة
الى الا خ ص ص ص
لما تنجب طفلا ذكرا كان ام انثى فهو :
* طفلك للك انت وفي نفس الوقت
* طفل للمجتمع
لذلك هو محسوب على المجتمع مستقبلا هذا الطفل غدا سيصبح رجل ان كان صالحا بيستفيد منه المجتمع قد تفوق فائدتك انت منه وان كان فاسدا لا قدر الله سيكتوي منه المجتمع منه اكثر منك وان طلع مريض لا قدر الله بمرض السرطان سيكلف الدولة الملايين في العلاج وهكذا
طبعا الابن ليس خاص فيه هذا ابن المجتمع
الهواوي[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يهديه ويصلح الاحوال . لا تعليق
سالم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4748 ] نشر منذ 1 ساعة
ع طول قبيتو ع المقطع مافي شي اسمه اجبار يربع ومن الفديو واضح تخويف الطفل
ماجد 4114[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 39 دقيقة
بلا كذب ،، المقطع فيه صوت شيشه يعني أنتوا مخربينها قدامه .. يعني تدخنون قدامه وتشيشون قدامه وماتبون يقلدكم ؟؟؟ الحمدلله الذي عافانا مم أبتلاكم به وفضلنا على كثير مما خلق تفضيلا
فهد المالكي[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 37 دقيقة
اذا يرون انه اذا قتله لا يقتل مستندين الى حديث ضعيف في ذلك .. فعادي لو دخن .. القران القران القران كلام الله التزموا به وطبقوه .. الله يوم القيامة سيحاسب لعدم الاخذ بقوله لا بقول عالم ولا غيره
الواقع[ عدد التعليقات: 5843 ] نشر منذ 31 دقيقة
أخي محمد سعد شكرا على تعليقك الراقي وكلامك صحيح جدا
ابو شناق[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يصلح حال الجميع