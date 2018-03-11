والد الطفل الذي تم إجباره على التدخين يبرئ ” المتهم “

نايف السالم(صدى):

كشف والد الطفل الذي اشتهر بمقطع الفيديو المتداول الذي ظهر فيه شخص يجبره على التدخين، عن تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن صاحب المقطع برئ.

وأوضح والد الطفل، أن الشخص الذي ظهر في الفيديو هو عم ابنه ولم يجبره مطلقًا على التدخين، بل كان يجري محاولة لتخويف الطفل من التدخين وليس العكس.

وأشار إلى أن ابنه اعتاد على العبث بأعقاب السجائر الموجودة بالمنزل ويأكلها ،في محاولة لتقليد المدخنين، وأنهم أرادوا أن يوقفوه عن هذا التصرف أكثر من مرة.

وأبدى الوالد تعجبه من الإسراع في توجيه الاتهامات والحكم على الأشخاص دون معرفة ملابسات ودواعي الموقف.

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