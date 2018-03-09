شرطة الشرقية تعلن القبض على الشخص الذي أجبر طفلًا على التدخين
تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، من القبض على الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو يدفع طفلا إلى التدخين، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل عن التوصل إليه.
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أنه بعد رصد مقطع بوسائل التواصل الاجتماعي لرجل يمكن طفلًا، ويدفعه للتدخين، ومن خلال المتابعة الأمنية، تمكّنت شرطة محافظة النعيرية من الكشف عن هوية الرجل، والتوصل إليه.
وأضاف الرقيطي، أنه تم القبض على الرجل وإيقافه، تمهيدًا لإحالته لفرع النيابة العامة بالمحافظة، حيث تبيَّن أنه مواطن عشريني، وأن الطفل ابن لأحد أقربائه.
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ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3570 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا مو أب طبيعي .. كلمة حيوان قليله في حقو .. حرام هذا الطفل يتربى عندو 💔
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 955 ] نشر منذ 2 ساعتين
الطفل ابن لأحد أقربائه
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3570 ] نشر منذ 1 ساعة
كماااان …!!!😱
مو ولدوووو …. ووووي 😥
وربي لو انا امو او ابوه لايتقطع .. اعتبرو نوع من التحرش كمان … ليش مقعدو في عبو ويخليه يدخن ؟!!
سااافل وربي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26054 ] نشر منذ 1 ساعة
ناقده كم لك معنا في صدى
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3570 ] نشر منذ 46 دقيقة
سنيييين بس متقطعه .. ليش السؤال ياقمر ☺️