شرطة الشرقية تعلن القبض على الشخص الذي أجبر طفلًا على التدخين

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، من القبض على الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو يدفع طفلا إلى التدخين، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل عن التوصل إليه.

وأوضح ‫‎المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أنه بعد رصد مقطع بوسائل التواصل الاجتماعي لرجل يمكن طفلًا، ويدفعه للتدخين، ومن خلال المتابعة الأمنية، تمكّنت شرطة محافظة النعيرية من الكشف عن هوية الرجل، والتوصل إليه.

وأضاف الرقيطي، أنه تم القبض على الرجل وإيقافه، تمهيدًا لإحالته لفرع النيابة العامة بالمحافظة، حيث تبيَّن أنه مواطن عشريني، وأن الطفل ابن لأحد أقربائه.

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