بالفيديو.. ” العمل ” تعلن الوصول للشخص الذي أجبر طفلًا على التدخين
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد آبا الخيل، أنه تم التعرف على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، يجبر طفلاً على التدخين .
وقال آبا الخيل، إنه سيتم استدعاؤه بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه، حيث كفل نظام حماية الطفل حفظ حقوقه وحمايته من أي إساءة أو إهمال أو إيذاء أو استغلال.
يُذكر أن المقطع أثار استياء واستنكار مستخدمي وسائل التواصل، الذين دعوا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمتابعة المقطع والتحقق من ملابساته، ومحاسبة الشخص الذي ظهر في الفيديو إن ثبت ضلوعه في الإساءة لذلك الطفل.
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أبا الخيل: التحقيق في مقطع فيديو لشخص أجبر طفل على التدخين
فيديو🔴
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في تصرف يفتقد لأبسط أنواع التربية أب يجعل طفله الصغير يتناول الدخان وسط حضور عدد من أصدقائه.
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.#التدخين pic.twitter.com/WDpcUdmZpn
— أخبار عاجلة (@News_Brk24) ٩ مارس، ٢٠١٨
الابهاوي[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسمع صوت المعسل
عند ام الطفل
يعني الشغله هشك بشك
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله عليك
M-512[ عدد التعليقات: 333 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله ،، وين الحياء والمرجلة اطفال الله يخسكم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26025 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
ابوعبيد[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل . المفروض الطفل يوضع تحت وصاية لان اهله غير موتمنين عليه .
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3550 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يجعلو بمصيبه في عافيته وصحته المتخلف … المفروض يسحبو الولد منو مايستاهلو وربي😤
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 53 دقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله هذا انسان غبي وجاهل , قال الرسول الكريم والحديث بما معنى لابارك الله بقوم لا يرحمون صغيرنا ولا يوقرون كبيرنا انا لله وان الية راجعون , ماتت الاخلاق والقيم والمبادي الانسانية,
مغرد[ عدد التعليقات: 1255 ] نشر منذ 40 دقيقة
حرام تخلف وحرام هذا الطفل يكون بين يديك يا هشك بشك
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 37 دقيقة
لو امسك اعلمك كيف ومن وين تدخن ياكلب
تفي عليك
حسبي الله عليك
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26025 ] نشر منذ 15 دقيقة
ماشاء الله كلكم متفاعلين وزعلانين على الطفل. طيب والاب الي يدخن وينفث في وجه الطفل او يقفل قزاز السياره والدخان صار غمامه والطفل داخلها ويكح ايش وضعه