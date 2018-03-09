بالفيديو.. ” العمل ” تعلن الوصول للشخص الذي أجبر طفلًا على التدخين

علي القحطاني (صدى):

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد آبا الخيل، أنه تم التعرف على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، يجبر طفلاً على التدخين .

وقال آبا الخيل، إنه سيتم استدعاؤه بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه، حيث كفل نظام حماية الطفل حفظ حقوقه وحمايته من أي إساءة أو إهمال أو إيذاء أو استغلال.

يُذكر أن المقطع أثار استياء واستنكار مستخدمي وسائل التواصل، الذين دعوا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمتابعة المقطع والتحقق من ملابساته، ومحاسبة الشخص الذي ظهر في الفيديو إن ثبت ضلوعه في الإساءة لذلك الطفل.

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