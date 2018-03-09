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أبا الخيل: التحقيق في مقطع فيديو لشخص أجبر طفل على التدخين

أبا الخيل: التحقيق في مقطع فيديو لشخص أجبر طفل على التدخين
علي القحطاني(صدى):

كشف خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن فتح تحقيق حول مقطع الفيديو المتداول، ظهر فيه شخص أساء لطفل بإجباره على التدخين.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” يجري التحقق من مقطع فيديو متداول مجهول المصدر، ظهر فيه شخص أساء لطفل بإجباره على التدخين. وندعو ممن تتوفر لديه معلومات، إبلاغ الوزارة عبر حساباتها في قنوات التواصل الاجتماعي أو بالاتصال على الرقم 1919 ” .


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